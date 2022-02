Onana door blessure Pasveer en Gorter weer op doel bij Ajax in Eredivisie

André Onana maakt zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles na ruim een jaar zijn rentree bij Ajax in de Eredivisie. Hij staat weer onder de lat vanwege een blessure bij Remko Pasveer en Jay Gorter, terwijl Maarten Stekelenburg nog herstelt van een operatie aan zijn heup.

De 25-jarige Kameroener is sinds november weer beschikbaar voor Ajax na een dopingschorsing. Hij kreeg toen een basisplaats bij de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas en later ook in de beker tegen Barendrecht. De laatste keer dat hij in een competitiewedstrijd onder de lat stond was op 31 januari 2021 tegen AZ.

Pasveer en Gorter raakten geblesseerd tijdens de warming-up voor de Champions League-wedstrijd met Benfica in Portugal. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee doelmannen weer inzetbaar zijn. "Het was de laatste bal van de warming-up. Met dat soort schoten zetten de spelers en ik elkaar nog even op scherp. Die bal kwam niet goed op mijn vinger, dat gebeurt wel vaker. Dan is het een kwestie van tape erom en door", aldus Pasveer.

Gorter raakte eerder in de warming-up geblesseerd aan zijn duim. Pasveer deed wel mee met de Champions League-wedstrijd, maar merkte na het duel in het hotel dat de pijn toenam en zijn vinger dikker werd. "Ik baal er enorm van want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrijden achter elkaar die allemaal belangrijk zijn", zegt Pasveer.