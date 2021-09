Overmars geeft duidelijkheid over contractverlenging Onana: "Niet gelukt"

Ajax-directeur Marc Overmars heeft zich uitgelaten over de soap rondom André Onana. De momenteel geschorste Onana liet onlangs weten dat hij eventueel zijn aflopende contract wilde verlengen. "We zijn nu niet bezig met contractverlenging, nee", zegt Overmars voorafgaand aan Ajax-Besiktas tegenover Ziggo Sport. "Dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt."