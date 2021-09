'Ajax schrijft Onana in voor Champions League'

Dat schrijft De Telegraaf. Of de Kameroener ook daadwerkelijk in actie komt voor Ajax in de Champions League, is niet zeker. Volgens de krant neemt die kans daarop toe als Onana zijn in 2022 aflopende contract verlengt. Vanaf 4 november mag de keeper weer officieel wedstrijden spelen.

Ajax maakte gisteren bekend dat de keeper vanaf zaterdag zijn trainingsactiviteiten bij de club mag hervatten, maar dat hij dat wel moet doen bij Jong Ajax. "Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken (Remko Pasveer en Jay Gorter, red.)", aldus Marc Overmars, directeur voetbalzaken. "De selectie is aan het seizoen begonnen en zit midden in een groepsproces."

Schorsing

In de urine van Onana werd vorig jaar oktober bij een dopingcontrole buiten wedstrijdverband het verboden middel Furosemide aangetroffen. De tuchtcommissie van de UEFA schorste hem toen voor twaalf maanden, maar die straf werd door het internationaal sporttribunaal CAS teruggebracht naar negen maanden. Op 4 november loopt die schorsing af, maar Onana mag twee maanden voor die datum al meetrainen.

Contract

Onana's contract loopt in juni 2022 af. Om te voorkomen dat de doelman transfervrij de deur uit gaat wilde Ajax hem deze zomer verkopen, maar dat gebeurde niet.