Supportersclubs willen af van Onana: "Keeper geeft duidelijk niet meer om Ajax"

AFCA Supportersclub en de F-Side vinden dat er bij Ajax geen plek meer is voor doelman André Onana nadat hij afgelopen weekend te kennen gaf dat de mening van supporters hem niets doet. "De keeper geeft duidelijk niet meer om Ajax en zijn teamgenoten en wij ook al geruime tijd niet meer om hem", meldt AFCA in een statement.

De 25-jarige Kameroener krijgt sinds zijn terugkeer onder de lat steeds meer kritiek van supporters. Na een dopingschorsing van tien maanden is hij sinds november weer beschikbaar. Sinds februari staat hij weer standaard onder de lat, vanwege blessures bij de overige keepers van Ajax.

"Beledigende woorden"

"Onana heeft na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sparta in de media met beledigende woorden gesproken over de achterban van Ajax. Ook wilde hij de overwinning niet vieren samen met zijn teamgenoten, wat voor zichtbare irritatie zorgde bij onder anderen Daley Blind en Davy Klaassen. Spelers die hem altijd hebben gesteund. Dit egoïstische gedrag van Onana kan niet los gezien worden van zijn zeer slechte prestaties", aldus de supportersclub. "Wat ons betreft is er geen plek meer voor Onana bij Ajax."

AFCA zegt contact te hebben gezocht met de Ajax-directie over de kwestie. De F-side deelt de mening van de supportersclub. Zij houden het kort: "Shirt inleveren en oprotten."

Ajax heeft nog niet gereageerd op het statement van de supportersclubs.