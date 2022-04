Reizigers missen vlucht door staking op Schiphol: "Geen leuk begin van huwelijksreis"

"We konden niet op tijd op de vlucht komen", vertelt een reiziger. "Ik stond hier om kwart over tien in de rij, hier helemaal omheen, heen en terug. En nu alsnog de vlucht niet gehaald." Een ander: "Om hier je huwelijksreis mee te beginnen is niet zo heel leuk."

"We zouden vliegen naar Montpellier in Frankrijk, maar onze vlucht is geannuleerd en we hebben weinig informatie. We zitten hier vast", vertelt een andere reiziger. Hij heeft ook geen idee waarom zijn vlucht is geannuleerd. "Ik word er niet vrolijk van. Ik sta helemaal bezweet hier en ik ga gewoon weer naar huis."

De staking gebeurde omdat het personeel kwaad is dat KLM ervoor zou hebben gekozen om een deel van het werk uit te besteden aan een ander bedrijf. Vanwege veiligheidsredenen werd reizigers in de middag afgeraden om naar de luchthaven te komen. Inmiddels zijn reizigers weer welkom.