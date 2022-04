Live Koningsdag 2022: Vondelpark volgestroomd voor vrijmarkt

Na twee jaar waarin maar weinig kon worden georganiseerd, barst het feestgedruis dit jaar weer als vanouds los in de stad. En dat begon met een Koningsnacht die in alles weer leek op hoe het voor de coronapandemie was. Bovendien meldt de politie dat de nacht verliep zonder grote incidenten.

"Als politie zijn wij vannacht niet ergens grootschalig aanwezig geweest", zegt een woordvoerder van de politie. "Het beeld dat wij nu hebben is dus dat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden." Verder meldt de politie dat het op veel plekken druk was, maar dat het nergens té druk was. Een oproep om niet meer naar het centrum te komen, zoals in Utrecht het geval was, bleef dan ook uit.

Het feest is natuurlijk nog niet voorbij. Ook vandaag zal de hele stad weer oranje kleuren en AT5 is daar van 12.00 tot 16.00 uur live bij, op TV en onze site. We doen verslag van de leukste feestjes en de gezelligste vrijmarkten op onder meer de NDSM-werf, in Oost, in de Jordaan, in het Vondelpark en in Zuidoost.