Dit was Koningsnacht: "Willem, we drinken op je, jongen!"

Zo namen we een kijkje bij het homomonument op de Westermarkt, gingen we naar de Westerstraat en bezochten we de Apollolaan, waar mensen zich in het holst van de nacht al aan het voorbereiden waren op de vrijmarkt. Bekijk in de video bovenaan dit bericht de hele reportage.

Ook vandaag is AT5 er de hele dag bij. Van 12.00 tot 16.00 uur doen we live verslag vanuit de hele stad. We gaan naar de leukste feestjes en de gezelligste vrijmarkten op onder meer de NDSM-werf, in Oost, in de Jordaan, in het Vondelpark en in Zuidoost. Volg de live-uitzending op tv, op onze site, op Facebook of op YouTube. Houd verder het liveblog in de gaten voor filmpjes, foto's en ander Koningsdag-nieuws.