Wie zijn de verzetshelden achter de straatnamen? "Ze waren moedig en misschien ook wel bang"

Vlak na de oorlog werden zo'n 80 straten in Slotermeer vernoemd naar Amsterdamse verzetshelden. Sinds twee jaar zijn daarbij borden en foto's geplaatst zodat je meer te weten kunt komen over bijvoorbeeld Willem Arondéus, Joop IJisberg en Hester van Lennep.

"We wilden dat ook de buurt meegeven", zegt Shirley Brandeis die de teksten schreef, enthousiast gemaakt door initiatiefnemer Paul Fennis die met zijn Geef Straten een Gezicht op meer plekken in de stad actief is. "Van dit was Joop IJisberger, dit was Willem Arondéus. Ze hebben een verhaal, hadden familie, waren vader of iemands zoon. Ze waren dan wel moedig, maar misschien waren ze ook wel bang."