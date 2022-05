Angst voor verhongerende duiven door voerverbod: "Ze zijn afhankelijk van ons"

Gezellig de eendjes voeren op een zonnige lentedag, dat zit er sinds begin april niet meer in. Door de toenemende rattenoverlast heeft de gemeente een voerverbod ingevoerd voor vogels. Daardoor ontstaat er volgens duivenredder Billie Savage een ander probleem: de stadsduiven zullen verhongeren. "Het is onze plicht om ze te onderhouden."

Waar sommige mensen blij zouden zijn met minder ratten én minder duiven in de stad, zet Savage zich juist in voor het welzijn van de beesten. "Door het voerverbod krijgen we meer dierenleed. Ze gaan gevaarlijke dingen doen, zoals onder een auto rennen voor een stukje brood. En ze hongeren uit."

"De stadsduif is gewend geraakt aan mensen en is eigenlijk een rotsduif. Die leven op rotsen en stenen. Ze zien de stad als een grote rots en zijn gewend om naar eten te zoeken", vertelt Veldhuizen. "Ze eten zaden en bloemknoppen, en kunnen ook op akkers en graslanden op zoek naar hun voedsel."

Afhankelijk

"Het gedrag van duiven is in de loop van tijd veranderd", zegt Savage. "Hun biologie is veranderd, hun instict. We hebben ze afhankelijk gemaakt van ons en we hebben een plicht om ze te onderhouden."

Savage plijt voor aangewezen voerplekken of wil dat de gemeente toestaat om een maximaal aantal gram zaden aan vogels te voeren. "Als ze alles opeten, blijft er niets voor de ratten over. Daarnaast komen ratten niet in de middag het voer eten." Maar volgens Veldhuizen zijn die voerplekken moeilijk te realiseren. "In andere steden hebben ze het geprobeerd, maar het bleek overlast te veroorzaken met poep en duiven op balkons. In een dichtbevolkte stad is het gewoon heel lastig."