Amsterdam stelt algemeen voerverbod in om rattenplaag tegen te gaan

Als maatregel tegen de rattenplaag is het vanaf deze maand in de hele stad verboden om dieren te voeren. Dat laat de gemeente deze week weten . Het voerverbod werd eerder al in de stadsdelen West, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost ingevoerd.

In de stad heerst al jarenlang een rattenplaag. Vooral de bruine rat komt komt hier steeds vaker voor. De Amsterdamse GGD noemt achtergelaten etensresten van mensen als belangrijkste oorzaak van de plaag. Omdat er in de stad veel eten te vinden is voor ratten en er weinig natuurlijke vijanden zijn, neemt hun populatie de laatste jaren toe.

Ratten worden alleen bestreden als ze op die plek schade kunnen veroorzaken of een gezondheidsrisico vormen. GGD Amsterdam benadrukt dat bestrijding geen zin heeft als voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven.

Met de stopderat.nl probeert de gemeente Amsterdammers te informeren over de rattenplaag in de stad. Voor mensen die hun brood niet willen verspillen zijn er in de hele stad 60 broodbakken. Van dat brood wordt vervolgens weer groene energie gemaakt, zo laat de gemeente weten.