Klaassen wil huldiging op Museumplein: "Maar wij moeten regelen dat we kampioen worden"

Als het aan Davy Klaassen ligt, wordt een mogelijk kampioensfeest van Ajax op het Museumplein gevierd. "Het maak mij wel uit, maar het is niet aan mij om dat te regelen, het is aan ons om te regelen dat we kampioen worden."

Na een aantal moeizame duels won Ajax weer eens simpel. In de Johan Cruijff ArenA werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. Goals kwamen van Davy Klaassen (2) en Dusan Tadic.

Ajax-trainer Ten Hag over de wedstrijd: "De speelwijze van PEC vraagt om spelers die balvast zijn, goed onder druk uit kunnen spelen en veel loopvermogen en dynamiek hebben. Daarom koos ik voor fitte spelers en onder andere Youri Regeer, Kudus en Taylor. Die zijn allemaal balvast en kunnen heel veel loopvermogen op het veld brengen."

Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft Ajax nog steeds een voorsprong van vier punten op PSV. Het kampioensfeest komt steeds dichterbij, weet ook Klaassen. "Het maak mij wel uit waar het gevierd wordt, maar het is niet aan mij om dat te regelen, het is aan ons om te regelen dat we kampioen worden. Het Museumplein wil iedereen. Het wordt sowieso een feestje, waar dan ook. We moeten eerst nog even een paar potjes winnen."

AZ

Hoe Ten Hag zijn team de komende wedstrijd laat spelen, wil hij niet zeggen. Hetzelfde systeem als zaterdagavond is geen gegeven. "Ik ben niet zo'n autist. We moeten van wedstrijd naar wedstrijd kijken. Ik hoop dat we volgende week weer beschikking hebben over Berghuis en Mazraoui. Dan kijken we naar AZ en wat het beste plan is."