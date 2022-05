Nachtwerkzaamheden aan het Hugo de Grootplein: "Werken in de avond om de veiligheid te waarborgen"

Vanaf komende maandag tot en met woensdag 18 mei wordt er gewerkt aan het Hugo de Grootplein. De werkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd en moeten ervoor zorgen dat fietsers meer ruimte krijgen en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. De makers van Het Verkeer spreken met projectleider Misha Leenders over de komende werkzaamheden.

AT5

Dat de verkeersveiligheid op het Hugo de Grootplein beter moet, is al langer duidelijk. Niet voor niets staat deze plaats gemarkeerd als 'blackspot', een locatie waar binnen drie tot vijf jaar meer dan tien ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden. Om dit in de toekomst te voorkomen, gaat het plein nu op de schop. Leenders vertelt dat het plein bredere fietsstroken krijgt en dat er rammelstroken zullen worden aangelegd. Hierdoor maken automobilisten een ruimere bocht met minder hoge snelheid en hebben ze beter zicht op fietsers. "Om die rammelstroken aan te leggen zullen we moeten zagen in het asfalt, we zullen dit tot uiterlijk 23:00 uur doen om de overlast voor de buurt te beperken." Op de vraag waarom dit allemaal ' s avond en 's nachts moet gebeuren heeft Leenders een duidelijk antwoord: "We werken in de avond en de nacht om de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen en ook voor de mensen die hier aan het werk gaan."

Rammelstrook aan de Linnaeusstraat

Quote "Mensen rijden hier als gekken langs en bij het zebrapad word ik bijna omver gereden" horecamedewerker

De buurtbewoners aan het Hugo de Grootplein en ook de plaatselijke ondernemers zijn tevreden met het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze plek. "Mensen rijden hier als gekken langs en bij het zebradpad word ik bijna omver gereden", vertelt een horecamedewerker van Two Chefs. Een buurtbewoner vraagt zich af in hoeverre het zin heeft om de werkzaamheden ' s nachts uit te voeren. "Dit is een van de drukste fietsknooppunten van Amsterdam, ik vraag me af hoeveel het uitmaakt of je dit ' s nachts of overdag doet. Het zal sowieso een hoop rommel opleveren, denk ik." "Prima toch? dan hebben er zo min mogelijk mensen last van en als het veiliger wordt dan is het optimaal", reageert de plaatselijke bakker op de nachtwerkzaamheden.

Nachtelijke uren Van 9 tot en met 18 mei wordt er van 20:00 uur tot 6:00 uur gewerkt. In het weekend van 13, 14 en 15 mei wordt er niet gewerkt. Buiten werktijden en in het weekend van 13 mei is de rotonde open voor autoverkeer. Bus 18 en 80 kunnen ongehinderd langs het werk rijden, behalve op 17 mei. Op die dag rijden ze vanaf 20.00 uur tot einde dienst een omleidingsroute en zijn er twee tijdelijke haltes: op de Admiraal de Ruijterweg voor de Wiegbrug ter hoogte van de tramhalte en op de De Clerqstraat voor de Wiegbrug ter hoogte van nummer 134. De werkzaamheden zijn klaar op woensdagochtend 18 mei om 6:00. "Dan ziet het er hier weer spic en span uit en een stuk veiliger." sluit Leenders af.