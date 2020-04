Kruising Nassaukade - Tweede Hugo de Grootstraat op de schop: 'Voor thuiswerkers betekent dit veel lawaai'

De kruising Nassaukade - Tweede Hugo de Grootstraat wordt opnieuw ingericht. De fietsoversteek wordt breder gemaakt en er komen aparte opstelvakken voor afslaande fietsers. Ook de fietsstroken op de brug worden breder met rood asfalt. AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden. Die zorgen nu voor behoorlijk wat lawaai door het freeswerk.

AT5

'Nu is het rustig maar normaal gesproken is dit een druk kruispunt met veel auto- en fietsverkeer', legt omgevingsmanager Willeke Adriaanse uit. In de oude situatie reden fietsers hier mee op de rijbaan maar dat gaat veranderen. 'Dat betekent bredere fietsstroken, bredere oversteken en een betere doorstroming.'

Het is een combinatie van verschillende werken Naast de werkzaamheden aan de herinrichting van de kruising wordt ook de deklaag op de Rampoortbrug vervangen en de gasleiding onder de Nassaukade verlegd. De werkmannen die we spreken vinden het een mooi project om aan mee te werken. 'Als mijn werk is opgeleverd en je kijkt achterom als je voor het laatst wegrijdt, ja dan ben je wel trots op de nieuwe situatie', vertelt de kraanmachinist. Omleiding autoverkeer Er zijn verschillende afsluitingen voor het verkeer zolang er gewerkt wordt. Tot 23 mei is De Nassaukade niet toegankelijk voor auto’s vanaf het noorden. Vanuit de richting Jan van Galenstraat kunnen auto's wel via de Tweede Hugo de Grootstraat de Nassaukade bereiken. Vanaf 23 mei is de Nassaukade weer toegankelijk voor de rijrichting noord-zuid. Vervolgens is het kruispunt in het weekend van 5 tot 8 juni helemaal afgesloten. Fietsers en voetgangers Tot 8 juni worden fietsers, die vanaf het Nassauplein of de Jan van Galenstraat komen, omgeleid. Ook voor voetgangers is de Raampoortbrug niet toegankelijk en geldt een omleiding. De voetpaden langs de gevels blijven bereikbaar. De werkzaamheden duren nog tot 8 juni.