Twee maanden oorlog: hoe is het nu met gevluchte Oekraïners in de stad?

De oorlog in Oekraïne is inmiddels ruim twee maanden aan de gang. AT5 sprak in de eerste weken van de oorlog met Oekraïners die naar Amsterdam waren gevlucht. Nu de oorlog voort blijft duren, spreken we drie van hen opnieuw. Hoe proberen zij het leven buiten hun thuisland weer op te pakken?

Oksana Kononchuk, haar man Bakhram Makhmudi en hun dochter Ailin verblijven nu een kleine twee maanden in het Wow Hostel in Nieuw-West. Begin maart arriveerde het gezin in Amsterdam. Op 18 maart bezocht het gezin de kermis van Frans Stuy, waar Oksana vertelde: “Het is een enorm contrast. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld in Kiev. We denken de hele tijd aan ze.”

Er is nu zo’n anderhalve maand verstreken. Oksana’s ouders verblijven momenteel nog steeds in Kiev, maar Oksana en haar gezin willen niet terug naar hun thuisland: “Ik hoop dat we hier onze plek vinden want we vinden het erg fijn hier en we kunnen niet terug naar Oekraïne.”

Van 60 euro in de week naar 55 euro per maand

Het gezin kreeg van de regering eerst 60 euro per week, maar sinds kort moet het gezin het doen met 55 euro in de maand. Oksana en Bakhram zijn daarom druk aan het zoeken naar werk. Oksana wil graag vergelijkbaar werk vinden met wat ze in Kiev deed: “Ik geef al zestien jaar Perzische les. Ik zou het liefst hier ook Perzische les geven.”

Bahkram heeft ook een plan: “Ik hoop eerst mijn te Engels verbeteren, dan wil ik een baan vinden die past bij mijn kwaliteiten.” Dochter Ailin gaat inmiddels vijf dagen per week naar school.