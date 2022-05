Kijk terug: de Stille Tocht, door de Joodse buurt en langs het Namenmonument

Na twee jaar kon de nationale herdenking op de Dam woensdagavond weer doorgaan mét belangstellenden. Voorafgaand daaraan vond het Amsterdamse gedeelte van de herdenking plaats: een stille tocht langs plekken in de stad die van belang zijn geweest voor de Joodse gemeenschap. AT5 was er live bij.

De tocht startte op het plein voor de Stopera en ging onder meer door het hart van de oude Joodse buurt. Voor het eerst ging de stoet langs het Holocaust Namenmonument, dat in 2021 werd onthuld. De tocht eindigde op de Dam. Daar hoorden we van enkele belangstellenden hun redenen om naar de Dam te komen. Kijk de uitzending terug in bovenstaande video.

