Speciale herdenking voor weggevoerde Joden Swammerdambuurt: "We brengen ze weer een beetje thuis"

De Swammerdambuurt in Oost was voor de oorlog een levendige Joodse buurt, maar daar was na de bevrijding weinig meer van over. Uit de Blasiusstraat en de Swammerdamstraat alleen al werden 2.000 Joodse Amsterdammers gedeporteerd en vermoord door de nazi's.

Er waren hier in de Blasiusstraat maar zes adressen waar geen Joodse mensen woonden", vertelt Anja van Mil van het buurtcomité 4 mei. De afgelopen jaren is er in de buurt steeds meer bewustzijn ontstaan over het Joodse leven dat hier vanaf de 19e eeuw ontstond toen veel Joden uit Oost-Europa, op de vlucht voor het antisemitisme daar, in de wijk terecht kwamen.



Er woonden veel musici, er was veel handel en op de hoek van de Swammerdamstraat en de Blasiusstraat kwam een synagoge. Ook rabbijn dr. Meijer de Hond woonde in de buurt. "Hij werd op handen gedragen, vooral omdat hij erg veel deed voor de armere Joden en arbeiders", vertelt Marjolijn van Roon, zij is ook van het herdenkingscomité in de buurt.



Bij Charles Schoenenmakers - op de hoek Swammerdamstraat/Ruyschstraat - kan iedereen houten plankjes halen, het hout komt overigens van bomen die gekapt zijn voor het Holocaust Namenmonument in het Weesperplantsoen. Buurtbewoners die via namenennummers erachter zijn gekomen wie in zijn huis woonde, kunnen het bordje beschilderen en tijdens de herdenking voor de synagoge neerleggen.