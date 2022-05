Ajax kan vandaag kampioen worden: dit moet er gebeuren

Het is goed mogelijk dat Ajax na vanmiddag zeker is van het kampioenschap. Voordat er in de stad een groot feest kan losbarsten, moeten de wedstrijden AZ-Ajax en Feyenoord-PSV dan wel een voor Ajax gunstig resultaat opleveren.

Allereerst moet Ajax winnen van AZ. Die wedstrijd begint om 14.30 uur en is dus rond 16.15 uur afgelopen. Het is vanaf dat moment een half uurtje wachten voordat Feyenoord-PSV begint. Mocht PSV, de nummer twee op de ranglijst, die wedstrijd verliezen, dan is Ajax zeker van de schaal. Dat weten we iets na 18.30 uur. Die schaal krijgen ze dan pas bij de eerstvolgende wedstrijd, woensdag in de Johan Cruijff Arena, omdat vanmiddag direct na de wedstrijd dus nog niks zeker is.

Andere scenario's

Speelt PSV gelijk, dan is Ajax bij winst zo goed als zeker van het kampioenschap. Mocht Ajax daarna twee keer verliezen en PSV twee keer winnen, dan staan ze in punten gelijk. Omdat de ploeg van trainer Erik ten Hag een veel beter doelsaldo heeft (Ajax heeft nu +74 en PSV +42), blijft Ajax in dat geval zo goed als zeker bovenaan staan.

Een ander scenario rolt zich uit als Ajax vandaag punten verspeelt in Alkmaar. Bij winst van PSV wordt het dan ineens een stuk spannender in de eredivisie. Stel: Ajax verliest, dan kan PSV bij winst tot één punt achterstand naderen. Bij een gelijkspel zou dat verschil drie punten zijn.

Laatste wedstrijden

Beide clubs moeten na vandaag nog twee wedstrijden spelen. Ajax speelt woensdagavond om 20.00 uur thuis tegen sc Heerenveen en reist zondag af naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse. PSV heeft een op het oog makkelijker programma. De Eindhovenaren ontvangen woensdag NEC en spelen vier dagen later uit bij PEC Zwolle.

AZ is de afgelopen jaren een lastige tegenstander gebleken. In december verloor Ajax nog de thuiswedstrijd van de Alkmaarders (1-2) die nu vijfde staan in de eredivisie. In de uitwedstrijd tegen AZ moet Ajax het doen zonder een aantal vaste namen, zoals die van Ryan Gravenberch, Antony en Lisandro Martinez.