Daley Blind rekent zich gelijkmaker AZ aan: "Ik moet hem blokken of erbij zitten"

Nadat Ajax kort voor rust dankzij een goal van aanvaller Brobbey op een 0-1 voorsprong kwam, kreeg in het in de tweede helft een gelijkmaker te verwerken. Blind vindt dat hij die tegengoal van de Griek Vangelis Pavlidis had moeten voorkomen, zo zei hij na de wedstrijd desgevraagd.

"Dan ben ik wel zelfkritisch. Daar moet ik dichterbij zijn, of hem blokken of erbij zitten. Dus daar ben ik zelf wel ziek van dat hij hem binnenkopte." Volgens Blind kon Ajax in de tweede helft de middenvelders minder goed vinden. "Je moet wel blijven vrij lopen om de bal te krijgen. Op een gegeven moment kwamen zij wat meer in de wedstrijd."

Trainer Erik ten Hag wil na het gelijkspel vooral de spirit hooghouden. "Natuurlijk hadden we graag gewonnen, maar uiteindelijk neem je dit punt mee." De coach wil zich dan ook vooral richten op de wedstrijd tegen Heerenveen van aankomende woensdag, waarin Ajax dankzij het gelijkspel van Feyenoord-PSV een grote kans maakt op het kampioenschap. "Dat is volgende uitdaging."