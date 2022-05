Kampioenschap Ajax vandaag nog geen feit na gelijkspel tegen AZ

Het draaiboek voor een kampioensfeest van Ajax kan voorlopig nog in de koelkast. De Amsterdammers speelden gelijk tegen AZ dat knap terugkwam tot 2-1 na een achterstand. Edson Álvarez zorgde in de slotfase met het hoofd voor de gelijkmaker: 2-2.

De thuisploeg kroop na deze mogelijkheden iets uit de schulp, waarbij Jesper Karlsson de gevaarlijkste man bleek bij AZ. De Zweed kon tweemaal uithalen, maar vond Maarten Stekelenburg op zijn weg. Na een fout van Sébastien Haller kon Jordy Clasie op het doel van Ajax af. Zijn dreiging werd in de kiem gesmoord. Vlak voor de rust kon Brobbey tóch juichen na een dieptepass van Kenneth Taylor. De aanvaller bedacht zich geen moment en lobde de bal over de uitgekomen Vindahl: 0-1.

In de tweede helft bleef Karlsson voor het meeste gevaar zorgen en kreeg de Zweed na 37 seconden een grote kans. Hij dribbelde het doelgebied in, maar krulde de bal net naast het Ajax-doel. Na een pass van Dusan Tadic op Brobbey kreeg de doelpuntenmaker twee keer achter elkaar een kans. Vindahl was in beide instanties spelbreker. Uit een goede voorzet van Karlsson werd Vangelis Pavlidis aangespeeld, de spits produceerde slechts een rollertje. Dat bleek een voorbode voor AZ, want enkele minuten later kon de Griek wel juichen. Wijndal gaf de assist en Pavlidis kopte raak achter Stekelenburg: 1-1.

Brobbey werd na zeventig minuten gewisseld na een blessure. Mohamed Daramy was zijn vervanger. De aanvaller zag vanaf de kant dat Hakon Evjen de Alkmaarders op voorsprong zetten. De Noor stond helemaal vrij uit een voorzet van Karlsson en schoot keihard de gelijkmaker binnen: 2-1. In de tegenstoot kon Haller weer gelijkmaken, maar zijn inzet stuiterde over het AZ-doel. Vlak voor tijd bracht Edson Álvarez Ajax weer op gelijke hoogte met een kopdoelpunt: 2-2. Ondanks een slotoffensief van de Amsterdammers bleef de stand ongewijzigd.