Terugkijken: Jody Lukoki vertelt over panna's, God en zijn eigen liedje in de Arena

In de drie jaar dat hij bij Ajax speelde, groeide Jody Lukoki, waarvan vandaag bekend werd dat hij is overleden, uit tot een van de publiekslievelingen in Amsterdam. Voor de razendsnelle pannakoning hadden de fans zelfs een speciaal liedje. Helaas lukte het hen niet om een echte topspeler te worden, maar hij zat er dicht tegenaan.

In zijn Ajax-tijd sprak Lukoki ook een aantal keer met AT5. Daarin ging het onder meer over dat ene liedje, zijn neiging om panna's uit te delen en zijn geloof in God. In de drie jaar bij de selectie werd hij ook drie keer kampioen. Veel wedstrijden zou Lukoki niet spelen voor Ajax - de teller zou na drie jaar blijven steken op 34 duels - maar toch zorgde de geboren Congolees voor een paar memorabele momenten. Dat begon op zijn debuut in de wedstrijd tegen Feyenoord. Daar zette de destijds 17-jarige Lukoki zijn mandekker Tim de Cler voor schut door de bal (die op dat moment al uit was) subtiel door zijn benen te spelen. Nóg een panna Bij die eerste panna zou het niet blijven: ook tijdens zijn debuut in de Champions League (4-0 winst tegen Dynamo Zagreb) speelde Lukoki zijn directe tegenstander door de benen. "Het was niet mijn bedoeling om hem te vernederen", zou Lukoki na afloop aan onze AT5-verslaggever vertellen, "maar ik zag dat z'n benen wijd stonden, dus dit was de enige optie om erlangs te gaan."

Hoewel Lukoki nooit uitgroeide tot dragende Ajax-speler, werd hij dus wel snel populair bij de aanhang. Als de Congolees international aan de bal kwam, werd zijn naam dan ook hard toegezongen. "Een geweldig gevoel", vertelt Lukoki als AT5 hem weer eens voor de camera spreekt. Daar ga je alleen maar beter van voetballen, "daar ga je alleen maar beter van spelen." Geloof In dat interview vertelt Lukoki ook over zijn geloof. "Ik vind er rust. Als je het woord van god kent, heb je ook meer rust in je leven. Ik denk dat dát het belangrijkste is. Vlak voor de wedstrijd, dan bid ik of god mij kracht wil geven en dat we winnen."

