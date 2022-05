Buitenzwemseizoen van start: "Het geeft een bepaalde vorm van vrijheid"

Goed nieuws voor alle zwemmers in de stad, het buitenzwemseizoen is geopend. In vijf buitenbaden kunnen Amsterdammers weer een duik nemen. De makers van Amsterdam Informeert brengen een bezoekje aan het Brediusbad, waar de zwemmers staan te trappelen om een duik te wagen.

AT5

Het is een zonovergoten ochtend als we aankomen bij het Brediusbad. In het water is het nog rustig. Langzaam druppelen de eerste zwemmers binnen, klaar voor een frisse duik. Langs de kant loopt toezichthouder Hilda de Greef, die even checkt hoeveel zwemmers in het water liggen. "Buitenzwemmen geeft je zo'n heerlijk relaxed vakantiegevoel", vertelt ze. "Dat maakt het uniek." ''Een verborgen parel'', noemt De Greef het Brediusbad. Een oase van rust en groen is het inderdaad zeker. Dagelijks trekken buurtbewoners met volle koelboxen erop uit om een dagje te recreëren. De Greef zou het leuk vinden als ook bewoners uit de nieuwe wijken rondom het bad de parel weten te vinden. "Daar hopen we echt op."

Toezichthouder Hilda de Greef

De zwemmers in het Brediusbad zijn blij dat het buitenzwemmen weer begonnen is. "Het geeft een bepaalde vorm van vrijheid", vertelt een man die net aan zijn twee kilometer is begonnen. "Mij ontspant het heel erg. Ik ben de hele dag drie keer actiever na een ochtendje zwemmen, heerlijk", vertelt een andere bezoeker." De buitenlucht doet mensen ook deugd. Eén van de zwemmers: "Op het moment dat je weer naar buiten kan en een andere lucht proeft en voelt, is dat ontspannen."

Vijf buitenbaden openen deuren Niet alleen het Brediusbad heeft zijn deuren voor buitenzwemmers weer geopend, ook het De Mirandabad, Flevoparkbad, Noorderpark- en Sloterparkbad zijn weer klaar voor het nieuwe seizoen. Tot 4 september is iedereen welkom om van het buitenbad te genieten. "We hopen op een mooie zomer", sluit De Greef af.