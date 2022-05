Jason Bhugwandass Amsterdammer van het jaar

Er is dit jaar een recordaantal stemmen binnengekomen. Jason Bhugwandass kreeg 26 procent van de stemmen. De 24-jarige student psychologie zat zelf als tiener een jaar in gesloten instellingen omdat hij depressief en suïcidaal was. In plaats van zorg en aandacht, werd hij vaak 22 uur per dag op zijn kamer opgesloten en kreeg geen behandeling.

Hij voerde in samenwerking met Het Vergeten Kind campagne om te stoppen met de gesloten jeugzorg. Hierbij werden 134.000 handtekeningen opgehaald., wat leidde tot het kamerbreed aannemen van een motie om te stoppen met gesloten jeugdzorg. De staatssecretaris heeft aangekondigd nog voor de zomer te komen met een plan om gesloten jeugdzorg af te bouwen en alternatieven op te bouwen.

"Jason heeft het aangedurfd, en dat vind ik heldhaftig, de omstandigheden waarin hij opgroeide en het onrecht in de jeugdzorg, en het is onrecht, ik ben dat zo met je eens, kenbaar te maken", zei burgemeester Halsema. "Al vanaf een leeftijd dat je je eigenlijk nog aan het ontwikkelen was. Dat maakt je een held van onze stad en een enorm rolmodel voor andere jongeren. En voor andere Amsterdammers. Van veerkracht, weerstand en van hoe we ons allemaal willen ontwikkelen. Dus je hebt het verdiend en we zijn blij dat je er bent."