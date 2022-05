Ajax sluit seizoen af met gelijkspel tegen Vitesse

Waar Ajax woensdag in eigen stadion de sterren van de hemel speelde en de 36e landstitel binnen wist te slepen, was daar vandaag niets van terug te zien. De Amsterdammers wisten in Arnhem het seizoen niet met een winst af te sluiten en moesten het doen met een gelijkspel: 2-2.

Ajax begon de wedstrijd met onder andere doelman Jay Gorter en rechtsachter Youri Regeer in de basis. Voor de 21-jarige Gorter was het zijn debuut in de Eredivisie voor Ajax. Voordat de wedstrijd begon werden de Ajacieden in het Gelredome ontvangen met een door de Vitesse-spelers gemaakte erehaag.

Het spelbeeld over de gehele wedstrijd was zoals je kon verwachten. Voor beide ploegen stond er niet veel meer op het spel, voor Ajax was het kampioenschap al binnen en Vitesse was al zeker van een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Het enige wat Ajax nog kon waarmaken was dat de honderd doelpunten dit seizoen werden gehaald.

Brobbey en Álvarez

Brian Brobbey opende de wedstrijd na een kwartier gespeeld te hebben. De spits ging diep na een goede steekpass van aanvoerder Dusan Tadic en ronde de bal koeltjes af. In het begin van de tweede helft keerde het tij. Vitesse-aanvaller Loïs Openda schoot twee keer in vier minuten raak en zette daarmee de Arnhemmers op een 2-1 voorsprong.

Ajax moest aan de bak in de zoektocht naar de gelijkmaker. Steven Berghuis was meteen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn bal belande op de lat. Uiteindelijk redt Edson Álvarez Ajax wéér. De Mexicaan kopt, net zoals tegen AZ, de gelijkmaker binnen. Álvarez kopt de bal in de blessure tijd ook nog op de lat, maar na negentig minuten is de stand in balans: 2-2.

Ajax sluit het Eredivisie-seizoen in totaal af met 83 punten. De Amsterdammers wisten 98 keer te scoren en moesten negentien keer de bal uit het eigen net vissen. Daardoor eindigt Ajax het seizoen met een doelsaldo van +79.