Geen doorkomen aan door werkzaamheden bij de Dam: "Ze staan tegen je aan gedrukt"

Het is al een paar weken afzien voor fietsers en voetgangers rondom de Dam. In verschillende straten wordt gewerkt en dat zorgt op bijvoorbeeld de kruising met de Paleisstraat en Nieuwezijds Voorburgwal voor grote drukte op het kleine stukje overgebleven stoep.

Bewoner Kees Taal kijkt vanaf zijn woning op het kruispunt en de stoep. "Dit is dus nog rustig", vertelt hij op maandagochtend. "Zaterdag en op andere dagen is het nog eens tien keer zo druk. En dan staan ze echt tegen je aan gedrukt."

Het werk heeft veel impact op fietsers, omdat er in de omgeving nog veel meer wegwerkzaamheden zijn. "Het is natuurlijk mooi dat de straat vernieuwd wordt. Alleen van mijn huis naar mijn werk is er geen route waar je niet stukken moet lopen", zegt een fietser.

Dat het grootste deel van de stoep nu open ligt komt omdat ook de kabels en leidingen aangepakt worden. "Dus dan hou je nog maar een beperkte ruimte over voor voetgangers", zegt Cleo Wever, omgevingsmanager van de gemeente. "Helemaal afsluiten doen we niet, omdat we het hier bereikbaar moeten houden."