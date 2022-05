Noord komt naar je toe in de nieuwe Bouw Woon Leef aflevering: SKIJLINE

Stedenbouwkundige Ton Schap ontwierp hoe de skyline van Noord eruit moest komen te zien door de strategisch gepositioneerde hoogbouw langs de oevers van het IJ. Eén van de blikvangers in die skyline is het gebouw BOLD. Architect Chris Zwiers vertelt over zijn ontwerp. Bewoners vertellen over hoe het is om in de 75 meter hoge woontoren te leven.

Niet alleen op architectonisch gebied gebeurt er veel in Noord, dat zie je wel als je A-Lab Amsterdam bezoekt. Daar werken sociaal-maatschappelijke ondernemers onder een dak om Noorderlingen met diverse achtergronden samen te brengen.