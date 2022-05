Ergernis over experiment met deelfietsen: "Irritant dat ze een speciale parkeerplek krijgen"

Sinds juni vorig jaar staan er 430 fietsen en 100 elektrische deelbakfietsen in de stad. Het is een experiment van de gemeente om onder andere het autogebruik te verminderen. Het experiment duurt nog een jaar, maar leidt bij sommige Amsterdammers nu al tot ergernis vanwege de speciale aparte parkeerplekken die ervoor gecreëerd worden.

De 100 elektrische deelfietsen staan in Oost en Zuid en de 430 elektrische deelfietsen zijn verspreid over de hele stad, voornamelijk bij OV-punten. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries neemt het gebruik van deelbakfietsen iedere maand toe. "We willen dat mensen een keuze kunnen maken voor een bakfiets, zonder dat ze een hoeven aan te schaffen. Heel vaak heb je zo'n fiets maar af en toe nodig. Dan is het fijn om een bakfiets te kunnen delen", vertelt hij.