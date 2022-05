Noussair Mazraoui tekent voor vier jaar bij Bayern München

"Vanaf de eerste gesprekken met FC Bayern had ik een goed gevoel en ik ben blij dat ik naar een van de grootste clubs in Europa verhuis', aldus Mazraoui op de site van zijn nieuwe club. "FC Bayern is zojuist voor de tiende keer op rij Duits kampioen geworden en zal ook volgend jaar tot de kanshebbers behoren om de Champions League weer te winnen. Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier de grootste titels kan winnen."

Afgelopen januari zinspeelde de voetballer al op een vertrek. Zijn contract bij Ajax liep deze zomer af waardoor hij transfervrij een overstap kon maken.