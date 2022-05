Pinoké geeft eerste finalewedstrijd uit handen tegen Bloemendaal

De hockeyers van Pinoké hebben de eerste kampioenswedstrijd in de reeks tegen Bloemendaal verloren. Het team van Jesse Mathieu was over grote delen van de wedstrijd te betere ploeg, maar gaf een 3-2 voorsprong op het laatste moment uit handen: 3-3. Tegenstander Bloemendaal bleek vervolgens beter in de beslissende shoot-outs.

In een intense beginfase bleek van zenuwen geen sprake aan de kant van Pinoké. De club, die voor het eerst in de historie in de finale van de play-offs staat, liet zien goed mee te kunnen met regerend landskampioen Bloemendaal.

De betere ploeg

Het waren de bezoekers die na vier minuten via Thierry Brinkman op voorsprong kwamen, maar Pinoké had vervolgens de overhand. Dat betaalde zich via Alexander Hendrickx en Niklas Wellen ook uit, want zij draaiden de wedstrijd om: 2-1. Tim Swaen bracht Bloemendaal uit een strafcorner voor rust nog op gelijke hoogte. Pinoké had vervolgens nog mogelijkheden om de score uit te breiden, want Bloemendaal was niet in beste doen.

De ploeg van coach Jesse Mahieu ging na de pauze vrolijk verder. Hendrickx zette de thuisploeg halverwege het derde kwart met een rake knal uit een strafcorner op 3-2. Bloemendaal drong aan en kon via een aantal strafcorners naast Pinoké komen, maar liet dat na.

Strafcorner en shoot-outs

Hoewel Bloemendaal weinig creëerde, bleef het proberen om een gelijkmaker te forceren. Via een dubieuze strafcorner in de laatste minuut zou die er uiteindelijk ook komen. Arthur van Doren tekende voor 3-3.

Er volgden shoot-outs waarin Pinoké de eerste drie pogingen miste. Bloemendaal had met Swaen, Brinkman en Florian Fuchs drie specialisten en zij schoten alles raak.

Alles of niets

Door de nederlaag staat de kampioensdroom van Pinoké al na één wedstrijd op de tocht. Verliest het ook de komende wedstrijd, dan is het afgelopen en mag Bloemendaal net als vorig jaar het kampioenschap vieren. Wint Pinoké in Bloemendaal, dan volgt er een allesbeslissende derde wedstrijd.

De volgende ontmoeting is zaterdag op 't Kopje in Bloemendaal.