Warmteregulatie in Het Paleis: ''Soms zit je de hele dag te puzzelen''

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In de zesde aflevering volgen we warmtebouw-modelleur Yvette Romein.

Het begrip 'warmtebouw' zal bij lang niet iedereen gelijk een belletje doen rinkelen. Toch is het een belangrijk onderdeel van de bouw van het hotel. De warmtebouw-modelleur is verantwoordelijk voor alle installaties die het 21.000 vierkante meter grote hotel van een aangename temperatuur voorzien. "In de zomer moet het lekker koel zijn, en 's winters natuurlijk wat warmer", legt warmtebouw-modelleur Yvette Romein uit. En die installaties in dat gebouw 'puzzelen', zoals Yvette het noemt, is best wel een opgave. Al die leidingen, ventilatie- en verwarmingssystemen moeten namelijk in een behoorlijk kleine ruimte worden gepast. "Soms zit je wel de hele dag op één hotelkamer te puzzelen", zegt ze. "Maar als het allemaal gelukt is, en ze maken het zoals jij het bedacht hebt. Dat is gewoon heel gaaf."

Digitaal model van het paleis

Inspectie van een deel van de installaties Volgende

Quote ''In een monumentaal pand kom je altijd dingen tegen die toch anders zijn dan je had gehoopt of gedacht'' yvette romein, warmtebouw-modelleur

Dat er in de bouwwereld voornamelijk mannen werken zal vast geen verrassing zijn. Yvette voelt zich op haar werk dan ook one of the guys, maar dat vindt ze eigenlijk alleen maar leuk: "Op de bouw word ik als een prinses behandeld." Met haar knalroze helm valt Yvette dan ook wel op in het voormalige paleis. De installaties die Yvette heeft ontworpen zijn voor een deel al te zien. Samen met hoofduitvoerder Theo Leeuwenkamp, die je misschien wel kent van een eerdere aflevering, neemt ze een kijkje. Het inbouwen van de installaties vraagt soms om improvisatie, laat Theo weten, "maar daar ontkom je niet aan bij een monumentaal pand", vult Yvette aan. "Het past er allemaal mooi in, daar ben ik toch wel trots op", besluit ze.

De gevel van het paleis zoals we 'm kennen...

Snapshot Video 191798 (05:46) Volgende