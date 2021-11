Stad NL V Het Paleis: ''Dit is een megaklus''

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. De derde aflevering staat in het teken van de hoofduitvoerder van de bouw, Theo Leeuwenkamp.

Voordat Theo in alle vroegte de lichten in het Paleis aandoet, maken we een rondje met hem door het Centrum. We passeren het Krasnapolsky, Hotel Schiller en het Marriott; hotels die hij als hoofduitvoerder eerder onder handen heeft genomen. Theo is blij dat hij het toekomstige Rosewood Hotel aan dat rijtje mag toevoegen: ''Ik heb toen gezegd, als we die klus pakken wil ik het graag doen.''

Theo Leeuwenkamp

Het project is een jaar later gestart dan aanvankelijk gedacht. Theo was toen al met pensioen. Toch vindt hij het geen probleem om hiervoor weer aan het werk te gaan: ''Dit een megaklus, gewoon grandioos.'' De verbouwing gaat ook nog eens twee jaar langer duren dan verwacht. ''Ik heb gezegd dat ik het ook wil afmaken. Tot nu toe houd ik me daaraan, maar het wordt wel later!'', lacht Theo.

Bij de graafwerkzaamheden voor het creëren van de kelders onder de binnenplaats wordt een oude put gevonden. Er moesten archeologen aan te pas komen om de inhoud van die put te onderzoeken; er werden Delfts blauwe tegeltjes, een vaasje, munten en koeienschedels gevonden. Theo lijkt niet echt onder de indruk van de vondst: ''Ik denk zelf gewoon een put, maar de archeologen denken er waarschijnlijk heel anders over.''

De verwachting is dat de bouwfase nog twee jaar gaat duren. Als die planning zo blijft is Theo bijna 70 als tegen de tijd dat alles af is: ''Dat ga ik redden'', zegt hij. Hij vindt het niet zo erg dat het einde nog niet in zicht is: ''Ik heb iedere dag lol.''