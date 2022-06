Eerste aanhouding in zaak doodgeschoten Rodney Mijnals

De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Rodney Mijnals. De 41-jarige Mijnals werd in februari doodgeschoten achter zijn huis in de Fizaeustraat in Oost. Het is de eerste aanhouding in de zaak. Volgens politie waren er in totaal drie personen betrokken bij de schietpartij.