Meerderheid raad stemt voor coalitieakkoord: "Ik vind het vaag"

Met steun van BIJ1, Volt en de SP is het coalitieakkoord van de PvdA, GroenLinks en D66 vandaag met 31 van de 45 stemmen door de raad aangenomen. In de marge van het debat speelden de fractievoorzittersperikelen bij GroenLinks. Later vanavond zwaait de oude club wethouders af en beginnen de nieuwe wethouders aan de klus.