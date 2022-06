College maakt zich zorgen over niet terugkeren nachtbus

Hoewel het nachtleven in de stad weer helemaal terug is, geldt dat niet voor de nachtbussen. In coronatijd zijn die minder gaan rijden, maar nu de maatregelen voorbij zijn, kan het GVB niet meer opschalen. Het vervoersbedrijf zou daar te weinig geld voor hebben. Zorgelijk, vindt het college.

Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Egbert de Vries (Verkeer) op schriftelijke vragen die raadslid Claire Martens (VVD) in februari indiende. "Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn en het nachtleven weer op gang komt, is dit een goed moment om nachtbussen weer volledig te laten rijden", opperde de fractievoorzitter toen. Het college is het daar mee eens, maar waarschijnlijk gaat het niet snel gebeuren. De gevolgen van corona hebben ervoor gezorgd dat vervoersbedrijf GVB krap bij kas zit en nieuwe nachtbussen voorlopig niet kan betalen, schrijft De Vries. Het betekent dat alle nachtbuslijnen, behalve die naar Zuidoost, voorlopig minder zullen blijven rijden. "Hoewel de horeca is geopend, zijn de financiële omstandigheden voor het ov niet veranderd", schrijft de Vries. "Zonder toevoeging van extra financiële middelen is opschalen niet mogelijk." Zorgen Het college heeft daarover bij de Vervoerregio en het GVB zorgen geuit, laat De Vries weten. "Een goed nachtnet is belangrijk voor Amsterdammers die werken in de horecasector, maar ook voor andere nachtelijke forensen." De Vries wijst ook op het belang voor 'recreatief vervoer': niet iedereen durft 's nachts in de stad te fietsen. "In de onbezorgde stad, is openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief. Ook voor wie zich ’s nachts moet verplaatsen."

Of de nachtbussen op termijn weer op het oude niveau terugkeren, is nog maar helemaal de vraag. Meer lijnen betekenen meer kosten, die het GVB naar eigen zeggen niet kan terugverdienen en ook door het Rijk niet worden gedekt. Bovendien is 's nachts afschalen volgens het vervoersbedrijf nodig om het netwerk overdag op de been te kunnen houden. Voorlopig geen nachtmetro Om in de toekomst toch nog nachtvervoer in de stad te hebben, wil de gemeente samen met het GVB en de Vervoerregio plannen maken. De Vries laat weten dat er in het verleden al eens aan een pilot voor een nachtmetro (die 's nachts twee uur langer doorrijdt) is gewerkt. Maar dat is door de gevolgen van corona 'on-hold' gezet. "Uitbreidingen aan het aanbod komen weer in beeld zodra het ov weer voldoende hersteld is." Het is al langer bekend dat het Amsterdamse ov de dienstregeling amper kan betalen. In april meldde de Vervoerregio Amsterdam nog volgend jaar mogelijk 20 tot 30 procent minder bussen, metro's en trams rijden als het Rijk niet met extra coronasteun komt.

