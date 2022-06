Fietsen van in lift opgesloten jongens nog steeds vast: "Dit is echt slecht geregeld"

Tom en Jim (allebei 19) zitten al bijna vijf dagen zonder fiets. Vrijdagavond dachten ze rustig de lift te nemen in metrostation Vijzelgracht, toen ze zo'n drie meter boven de grond stil kwamen te staan. Drie uur lang zaten ze vast en uiteindelijk klommen ze met behulp van de brandweer via een plafondluik de lift uit. Meer dan vier dagen later zitten de jongens nog steeds zonder fiets, die staan nog vast in de lift: "Ik ben blij dat het mijn oma niet was die vast zat."

AT5

"Wij zwaaiden leuk naar onze vrienden die nog beneden stonden en met de roltrap gingen", zegt Tom. "Maar dat liep wat anders af." De lift stopte, en de monteur moest komen. Maar die liet het afweten. Om die reden moest de brandweer ter plaatse komen. Het dikke glas van de nieuwe liftschacht kon niet worden gebroken, dus de jongens bleven nog langer zitten met hun fietsen. "Het begon wel grappig, maar toen de hulpdiensten ook geen idee hadden omdat de handleiding in het Duits was dacht ik wel: dit kan lang gaan duren." Het duurde zo lang dat een van de jongens het niet meer hield: "We kregen een oké van de brandweer, dus met een blikje maakten we de deur een beetje open en zo kon ik er doorheen plassen." Rolstoelgebruikers De jongens werden door de brandweer geholpen, ze kropen allebei uit het luik bovenin de lift. "Het GVB mag blij zijn dat wij in die lift zitten", vindt Jim. "Als mijn oma en opa hierin zouden zitten, weet ik niet hoe dit zou zijn afgelopen. En ik wil daar eigenlijk ook niet over nadenken." Het is de enige lift naar het perron toe, waardoor rolstoelgebruikers via een omweg met de Noord-Zuidlijn moeten reizen.

Quote "We schamen ons dood. Dit had nooit zo lang mogen duren" woordvoerder gvb

De jongens vinden dat dit best een keer kan gebeuren. "Maar", zegt Jim, "Ik denk wel dat er echt iets mis is met de veiligheid van deze stations als niemand weet wat er gedaan moet worden bij zoiets. Straks zou er een epileptisch iemand, of iemand met paniekaanvallen in de lift zitten." De slechtste escaperoom van de stad Volgens een woordvoerder van het GVB ligt de fout bij het montagebedrijf waar het GVB mee samenwerkt. "De monteur is die avond niet gekomen, en dat is zeer beschamend. Daardoor heeft de brandweer moeten komen, en dat leverde niet genoeg op." Het GVB gaat gesprekken aan met het montagebedirjf, want dit is volgens het bedrijf iets wat niet mag kunnen.

De jongens doen alles nu lopend en met het openbaar vervoer, Jim en Tom kwamen beiden te laat voor hun werk de afgelopen dagen: "We zijn studenten, we hebben echt geen geld voor een nieuwe fiets. Het is maar wachten, maar ik hoop wel dat mijn fiets snel voor mijn huis komt voorgereden." Dat is namelijk wat het GVB aan Tom beloofd heeft. "Ik verwacht wel wat meer", zegt Jim. "Een mooi bossie bloemen, chocola, of doe maar vijf jaar gratis OV ofzo." Dat laatste kan het GVB niet geven, maar de woordvoerder noemt dit "de allerslechtste escaperoom van de hele stad." Daarom kunnen de jongens in ieder geval twee tickets voor een échte escaperoom verwachten. Over de rest denkt het GVB nog na. De fietsen worden zo snel mogelijk bevrijd, maar wanneer dat is ligt helemaal aan de monteur.