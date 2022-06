Vernieuwde Bos en Lommermarkt voldoet nog niet aan verwachtingen: "Omzet stagneert"

De markt aan de Bos en Lommerweg krijgt van marktkooplui en bezoekers flink wat kritiek. Om hem te verbeteren is de markt in november vorig jaar verplaatst van het plein naar de weg. Nieuwe kramen en een nieuwe locatie moesten voor een groei in bezoekersaantallen en een nieuw elan zorgen, maar dat lijkt tegen te vallen.

Andere ondernemers op de markt noemen als grootste verbeterpunt ook de hoeveelheid kramen. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook strengere regels geopperd. Een aantal kramen komt regelmatig niet opdagen en hierdoor ontstaan gaten. Bij de kaasboer wordt dat gebrek aan continuïteit herkend. “Het is vrij rustig vandaag”, aldus Sandra Kromwijk. “Vanmiddag wordt het niet zo mooi weer en dan zijn er al gauw mensen die denken nou, dan laat ik vandaag gaan. Jammer, dan is er minder aan voor de klant.”

Het begin was veelbelovend volgens kraamhouders op de markt. De bezetting was bijvoorbeeld beter dan dat het inmiddels is. De ruimte die er op de locatie is voor de markt wordt momenteel bij lange na niet gevuld. Een domper, vindt Patrick Meeusen van The Nuthouse. “Nu zijn het de mensen uit de buurt die hier naar toe komen”, vertelt hij in zijn notenkraam. “Heb je meer aanbod met goede ondernemers en mooie producten dan komen mensen van verder ook. Die nemen dan de moeite om hier naar toe te komen, omdat je dan in één keer je boodschappen kan doen. Dat is nu helaas niet zo.”

Er is vanuit de ondernemers dus grote vraag naar aanbod, maar ook vanuit de marktbezoekers. Een aantal van hen is stellig in hun mening over de markt en de nieuwe locatie. “Het is leuk en goed, maar te klein”, vertelt een dame. "Ik woon hier al dertig jaar, maar het is er niet beter op geworden", vult een ander aan.

Inzet van Stadsdeel

Sommige bezoekers missen ook de oude locatie, maar daarover werd in het verleden ook regelmatig geklaagd. Daar droogde het aanbod ook op en dus waren ondernemers en stadsdeel West het erover eens dat er iets moest gebeuren. Uiteindelijk is er dus gekozen voor de locatie langs de Bos en Lommerweg, waardoor de markt nu uitgestrekt is over één straat, wat volgens marktkooplui en bezoekers wel een ander karakter met zich meebrengt. Het stadsdeel heeft onlangs een eerste evaluatie uitgevoerd en schaart zich achter het standpunt van de ondernemers dat er vooral een stap moet worden gezet in het aanbod.