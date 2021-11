Stad NL V Marktkooplui testen nieuwe opstelling Bos en Lommermarkt

De nieuwe Bos en Lommermarkt wordt aanstaande zaterdag feestelijk geopend. De markt, die tot januari op het Bos en Lommerplein stond, wordt met een nieuw assortiment en in aangepaste vorm neergezet. Deze week wordt er alvast proefgedraaid.

De oude markt op het Bos en Lommerplein werd afgelopen januari opgeheven omdat het kampte met leegstand, een eenzijdig aanbod en teruglopende bezoekersaantallen. De markt zou helemaal stoppen, maar krijgt toch een doorstart, op steenworp afstand van de oude markt.

Quote ''Op het plein waren we een onzichtbare markt" marktkoopman rakesh

De vernieuwde markt wordt op woensdag en zaterdag opgezet tussen het Gulden Winckelplantsoen en de Egidiusstraat en komt voort uit uitgebreide onderzoeken in de buurt. De grootste behoefte bleek een groter assortiment. Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst: ''De klacht was een te weinig divers aanbod, te veel dagen en veel afval. Nu hebben we gezorgd voor twee dagen en een speciale marktregisseur die gaat letten op afval.'' Op deze manier wordt er volgens haar ingespeeld op de nieuwe behoeften van de buurt. ''Bos en Lommer is in de afgelopen jaren enorm veranderd, dus de markt moet ook mee veranderen'', aldus Van der Horst. Zij hoopt dat deze opstelling zorgt voor meer verbinding in de buurt.

Niet alle ondernemers die op de oude markt stonden verhuizen mee, maar degene die wel zijn verplaatst zijn blij met deze nieuwe locatie. ''Op het plein waren we een onzichtbare markt waardoor er steeds minder mensen gingen staan en naar de markt kwamen. Hier is het toch een openbare weg waar mensen kunnen zien dat hier een markt is", aldus één van hen.

Quote ''De gemeente luistert echt naar niemand en dramt echt de eigen zin door'' winkelier jeffrey de vries

Overlast Ondanks de overwegend positieve geluiden is niet iedereen blij met de komst van de nieuwe markt. Deze signalen komen voornamelijk vanuit de winkeliers. Jeffrey de Vries is één van hen. ''Een tram die niet meer door de straat kan, parkeertarieven die enorm hoog zijn vergeleken met Plein '40-'45. Ik ben als winkel niet bereikbaar door het verkeer en word eigenlijk een beetje klem gezet. De gemeente luistert echt naar niemand en dramt echt de eigen zin door. Dat doet veel mensen pijn.'' De marktmanager laat weten dat dit nooit de bedoeling is. ''We komen om iedereen tevreden te stellen, de buurt weet dat. En als er dan dingen zijn waar we tegenaan lopen zullen we het ongetwijfeld bespreken en bekijken.''