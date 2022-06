Spoorvernieuwing Tussen Meer: ''Een beetje stoeien met het verkeer, dat vind ik leuk om te doen''

Op de Tussen Meer in Osdorp is de laatste fase van de spoorvernieuwing van start gegaan. De rails, het betonnen onderbed en de grasbaan van de trambaan worden vervangen tussen de kruising Baden Powellweg en Hoekenes. En dit heeft flink wat impact op de buurt, legt projectleider Rob van de Hoorn uit in Het Verkeer . Gelukkig staan er genoeg verkeersregelaars klaar om automobilisten en fietsers te helpen.

''Het onderhoud is nodig omdat de trambaan hier al ongeveer 25 jaar ligt. En op bepaalde plekken is de rails los komen te liggen waardoor de tram een beetje danst als hij over het spoor heen rijdt'', vertelt van de Hoorn. De werkzaamheden zijn dus noodzakelijk maar zorgen wel voor overlast. ''De impact van deze werkzaamheden is best groot vanwege de kruisingen die ook binnen het werkgebied vallen. Het spoor bij de kruisingen Hoekenes, Wolbrantskerkweg, Clauskinderenweg en de Baden Powellweg moet

vervangen worden en zijn daarom compleet afgesloten voor verkeer.''

En dat is niet het enige wat buurtbewoners van de werkzaamheden merken. Naast de afsluitingen is er ook geluidsoverlast en dan vooral van het beton prikken. ''Veel lawaai, heel veel lawaai. Nee, het is geen doen. Het is heel irritant'', vertelt een dame in haar scootmobiel. Toch begrijpen de meeste bewoners en voorbijgangers wel dat de werkzaamheden moeten gebeuren. ''Het is mooi voor publiek, voor de gemeente, de tram, voor mensen... voor alles. Werkzaamheden zijn altijd goed'', aldus een man die vooral optimistisch is.