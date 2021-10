Werkzaamheden aan het tramspoor op de Tussen Meer: "Het piepte verschrikkelijk"

Het spoor van de trambaan wordt vervangen op een deel van de Tussen Meer. De kwaliteit van de tramsporen voldoet niet meer om veilig te rijden. Projectleider Rob van der Hoorn vertelt meer over de werkzaamheden.

AT5

Een zeldzame najaarszon weerkaatst op het gloednieuwe tramspoor van de Tussen Meer als de makers van het AT5-programma Het Verkeer arriveren bij de werkzaamheden. Het tramspoor wordt hier vervangen en dat mocht ook wel volgens een buurtbewoonster: "Het piepte verschrikkelijk." "De trambaan ligt hier al 25 á 30 jaar, dus het is tijd om die te vervangen!", vertelt projectleider Rob van der Hoorn. Hij vervolgt: "De tram heeft stalen wielen, het spoor is ook van staal, dus dat slijt. Vandaar dat we de tramsporen moeten vervangen. Naast de tramsporen wordt de fundering ook gelijk vervangen."

"De werkzaamheden hier? Ja het maakt het niet eenvoudiger, het wordt altijd erg complex. Maar ja, het is wat het is", vertelt een taxichauffeur wachtend op zijn volgende rit. Een buurtbewoonster is positiever ingesteld. "Ja, ik vind het heel goed. Tuurlijk, het is zeker een verbetering. Dat is mooi."

Werkmannen zijn het spoor aan het slijpen

Nachtwerk "Wat is de reden dat jullie eigenlijk in de nacht werken?", vraagt een omwonende zich af. Daar heeft de projectleider wel een antwoord op. "Bepaalde werkzaamheden kunnen wij niet uitvoeren als de tram rijdt, zoals het lassen van de trambaan. Die werkzaamheden moeten dan in de nacht uitgevoerd worden." Maar dat is niet de enige uitdaging tijdens de werkzaamheden vertelt van der Hoorn: "Het beton brengen wij aan met een speciale machine die veel weegt. Maar door de drassige ondergrond hebben wij daardoor extra maatregelen moeten treffen om het beton goed aan te leggen."

Gevolgen voor het verkeer Een deel van de Tussen Meer is afgesloten voor autoverkeer. Auto's kunnen de gele omleidingsborden volgen. Ook de tram rijdt niet helemaal tot Dijkgraafplein, deze stopt bij Osdorpplein. Reizigers kunnen overstappen op de pendelbus. Fietsers en voetgangers kunnen hun normale route volgen.