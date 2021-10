Nieuwe inrichting Ferdinand Bolstraat en het Cornelis Troostplein: "Het zal er wel vreselijk van opknappen"

De Ferdinand Bolstraat is één van de drukste straten in de Pijp. Een échte uitdaging dus voor omgevingsmanager Linette Blom en haar team. "Wij richten de straat opnieuw in. Dit doen wij om de verkeersveiligheid te verbeteren en de voetgangers en fietsers meer ruimte te geven", vertelt de omgevingsmanager. "De parkeerplaatsen langs de straat verdwijnen, zodat er meer ruimte voor de fietser komt. Daarnaast komt er meer plek om te verblijven, voor kinderen om te spelen en voor meer groen."

"Dat vind ik heel goed. Ik ben sowieso altijd voorstander voor meer groen en dat het vriendelijker wordt voor kinderen. Ik ben daar heel erg voorstander van", vertelt een voorbijganger die uiterst enthousiast is over de werkzaamheden.

Meer mensen zijn positief: "Het zal er wel vreselijk van opknappen. De uitstraling wordt natuurlijk beter en leuker", vertelt een voorbijlopende man. Maar een enkeling ervaart toch ook wat ongemak. "Ja, het is gewoon een heel eind omlopen", vertelt een buurtbewoonster die op de hoek woont. "Voor de rest betekent het niet veel voor mij, want van de herrie heb ik niet zoveel last thuis. Maar dat omlopen is gewoon irritant."