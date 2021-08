Groot onderhoud aan de Ceintuurbaan: "Het lag schots en scheef"

Het zonnetje schijnt als wij aankomen bij de normaal bruisende Ceintuurbaan. Toezichthouder John Buisman legt uit waarom de weg afgesloten is en het onderhoud nodig is. "De asfaltlaag was in zeer slechte staat, deze moeten wij vervangen om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan."

Buisman vertelt welke werkzaamheden ze precies gaan uitvoeren de komende tijd: "Het asfalt wordt verwijderd, daar komt nieuw asfalt op. Daarnaast bestraten wij de parkeervakken en trottoirs opnieuw en vervangen wij een gasleiding."