Oppositie reageert op coalitieakkoord: grote zorgen over financiële stabiliteit plannen

Om je vingers bij af te likken of toch een bittere pil om te slikken? Hoe kijkt de oppositie tegen het coalitieakkoord aan? Annabel Nanninga (JA21) en Kune Burgers (VVD) reageren op de twee weken geleden gepresenteerde plannen van PvdA, GroenLinks en D66. Er zijn vooral zorgen over het financiële huishoudboekje van de stad nu, maar zeker ook voor de jaren die komen gaan.

Tijdens het gesprek in AT5's Park Politiek hebben Nanninga en Burgers het verder onder andere over de aangekondigde lastenverzwaring bij de OZB en de parkeertarieven. Ook reageren ze op de klimaatplannen, de veiligheid en het aangekondigde drugsbeleid. Burgers reageert ook op het aannemen van de een bestuursfunctie in stadsdeel Zuid door de VVD. Gaat de partij nu links progressief coalitiebeleid uitvoeren?