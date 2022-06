Tripadvisor: rondvaart door de grachten is beste ervaring ter wereld

Terwijl in de Stopera koortsachtig wordt nagedacht over hoe de groei van het aantal toeristen naar de stad kan worden geremd, heeft reizigerswebsite Tripadvisor een rondvaart met een open boot door de Amsterdamse grachten uitgeroepen tot de beste algemene ervaring ter wereld.

Dat blijkt uit de Travelers Choice Awards van de reizigerssite. Amsterdam laat daarmee activiteiten zoals een quadbiketour door de duinen van Dubai, een kayaktour door het kristalheldere water van Florida, de Inca Trail naar Machu Picchu in Peru en raften op een van de wildste rivieren van Brazilië achter zich.

Tripadvisor zegt zich te baseren op de meningen van reizigers die de activiteiten hebben gedaan tussen 1 mei 2021 en 30 april 2022. "Ervaar de schoonheid van de Amsterdamse grachten door op deze schilderachtige cruise te gaan. Passeer het Anne Frank Huis, de Jordaan, het Woonbootmuseum, het Leidsplein, het Rijksmuseum, De Duif en nog veel meer", zo staat te lezen.

Toerisme afremmen

Uit prognoses van de gemeente blijkt dat het aantal toeristenovernachtingen in 2024 uitkomt op 19,4 tot 22,8 miljoen. Dat is net onder of zelfs boven de door de gemeente vastgestelde grens van 20 miljoen overnachtingen. Het stadsbestuur heeft toegezegd om voor het einde van het jaar met een plan te komen hoe het aantal toeristenovernachtingen kan worden afgeremd.

Tripadvisor is een internationale website waarop reizigers hun beoordelingen en foto's kunnen delen van steden en bezienswaardigheden. De Travelers Choice Awards worden jaarlijks uitgereikt en krijgen internationaal vaak veel belangstelling.