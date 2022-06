Verbreding fietspad Parnassusweg: "Soms fietsen kinderen over de stoep, beetje gevaarlijk"

Het voet- en fietspad aan de Parnassusweg is momenteel een zandbak, maar dat is niet voor niks. Er wordt hard gewerkt aan de verbreding. "Dit fietspad is onderdeel van Plusnet Fiets en is een heel drukke route. De huidige fietspaden zijn te smal hiervoor", vertelt Mendoza. "Om de fietspaden te verbreden worden de huidige schuine parkeervakken vervangen door langsparkeren."

Langs het zandpad treffen we een bewoner, die enigzins verbaasd is over de werkzaamheden voor zijn deur. "Ik wist niet dat dit een probleem was, maar in principe is het natuurlijk goed dat er meer ruimte komt voor de fietser."

Een andere bewoonster, die samen met haar kleinzoon op pad is, is tevreden over de plannen voor het nieuwe fietspad. "'Het is vaak heel druk en soms fietsen kinderen over de stoep, beetje gevaarlijk."

"Zeker met E-bikes en snelheidsverschillen is het een goed idee", vertelt een passerende fietser.