Delano G. richt zich tot nabestaanden Peter R. de Vries: "Ik wens u oprecht alle sterkte toe"

G. hield het bij een korte verklaring, waarin hij opvallend genoeg niet zei of hij wel of niet geschoten had. "Ik heb ervoor gekozen om toch wat te zeggen als laatste woord. Wetende dat alles wat ik zeg toch wordt ontkracht of als ongeloofwaardig wordt gezien. Ik wil mijn medeleven tonen aan alle nabestaanden. En ik voel wel degelijk met u mee. Ik wens u oprecht alle sterkte toe."

Verdachte Kamil E. ontkende, in een verklaring die door zijn tolk werd vertaald, opnieuw dat hij van de moord wist. "Misschien heb ik een fout gemaakt door met een gestolen auto iemand naar Amsterdam te brengen." Een levenslange gevangenisstraf vindt hij veel te hoog. "Ik heb geen bloed aan mijn handen, ik ben geen moordenaar."