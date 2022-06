Asfaltvernieuwing aan de Hugo de Vrieslaan

Extra waterflesjes zijn, op de warme dag waarop we de werkmannen treffen, geen overbodige luxe. " 's Middags na de schaft is het beste van de jongens er wel af. Maar we voorzien ze wel van drinken en af en toe een ijssie", vertelt de hoofduitvoerder.

Het asfalt aan de Hugo de Vrieslaan heeft zijn langste tijd gehad en wordt daarom nu vervangen. "We hebben de hele deklaag van het asfalt eraf gehaald. En we doen wat aanpassingen aan de middenberm en aan de oversteken voor fietsers", vertelt van Beuzekom.

Ondanks dat het werk wat geluid met zich meebrengt, zijn er weinig klachten vanuit de buurt. "Ik vind dat ze het heel mooi doen en dat het in ieder geval allemaal toegankelijk blijft", vertelt een buurtbewoner.

Een man uit de buurt vindt het allemaal wel prima, maar ziet het nieuwe straatbeeld persoonlijk toch iets anders voor zich. "Ik vind het goed, maar ik vind ook dat er een standbeeld van mezelf moet komen. En het liefst één van drie meter hoog", vertelt hij lachend.

Voor een voorbijkomende skater is de nieuwe situatie wel even wennen . "Vrij vervelend want mijn bus kwam niet meer langs. Dus dat is een beetje jammer."