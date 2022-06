Explosieven Opruimingsdienst onderzoekt Bentley in Diemen

De Explosieven Opruimingsdienst heeft vanavond onderzoek gedaan bij een geparkeerde auto bij het winkelcentrum in Diemen. Volgens een politiewoordvoerder was er een 'verdacht voorwerp' aangetroffen. Uiteindelijk bleek het niet om een explosief te gaan.

Het lijkt erop dat het voorwerp onder de auto, een Bentley Bentayga met een nieuwprijs van ruim 270.000 euro, lag of bevestigd was. Vanwege het onderzoek was een deel van de Ouddiemerlaan zeker vier uur afgezet.

De explosievenverkenner van de politie werd rond 18.00 uur al gealarmeerd. Die heeft uiteindelijk besloten om de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van defensie op te roepen. De bus van de EOD, waar drie militairen in zitten, kwam rond 20.10 uur op de Ouddiemerlaan aan.