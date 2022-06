Meerderheid gemeenteraad tegen wapenstokken voor boa's; vakbond kondigt al acties aan

Handhavers in de stad strijden al jaren voor korte wapenstokken. Vandaag werd bekend dat het kabinet het makkelijker gaat maken voor gemeenten om boa's hiermee uit te rusten. In Amsterdam is de kans klein dat dit ook echt gaat gebeuren. Een meerderheid van de gemeenteraad is hier namelijk tegen, ondanks een succesvolle proef.

AT5

Anita Meijer weet als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) hoe doorslaggevend een wapenstok kan zijn. Omdat ze in het openbaar vervoer handhaaft, en het daardoor langer kan duren voordat politie ter plaatse is, heeft Meijer bij uitzondering al jarenlang een wapenstok. "Het is een goed middel", beaamt Meijer. "In mijn geval hoef ik hem vaak niet eens te trekken omdat mensen gewoon kijken of ik iets aan mijn koppel heb hangen." Boa's pleiten al jaren voor een korte wapenstok. Amsterdam besloot mee te doen aan een proef waarin twintig boa's een jaar lang een wapenstok kregen. Uit de eindevaluatie blijkt dat de handhavers de wapenstokken 40 keer hebben gebruikt, waarvan 24 keer als dreigmiddel en 16 keer om mee te slaan. Het is een positieve evaluatie, maar politieke steun vanuit de raad blijft uit. Zo zijn de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66, die een meerderheid vormen in de raad, pertinent tegen. Zij vrezen onder meer dat boa's gaan optreden als verkapte politieagenten. 'Opgeleide professionals' Volgens Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlands BOA Bond, zijn die zorgen niet gegrond. "Het zijn goed opgeleide professionals die ook in de pilot hebben laten zien dat ze er heel goed mee om kunnen gaan. Ze krijgen er ook trainingen voor en doen jaarlijks examen om dit te kunnen doen. De pilot heeft laten zien dat het kan, dus die terughoudendheid zou daarmee weg moeten zijn."

En ook voor Meijer is het duidelijk dat boa's de wapenstokken nodig hebben. "Het is niet meer zoals in mijn kindertijd, toen ik een partijtje ging vechten met iemand en het dan klaar was. Mensen komen nu met wapens, kinderen van 12 jaar die gewoon met een steekwapen op mij afkomen." De proef loopt officieel nog tot 1 juli. Daarna zal de gemeenteraad de uitslagen evalueren en in debat gaan over de toekomst. De BOA Bond laat weten actie te gaan ondernemen als de wapenstokken er niet komen. "We zullen eerst luid en duidelijk ons standpunt met zoveel mogelijk boa's laten zien. Als dat niet helpt, volgen er onvermijdelijk acties. Dat kan zijn geen bonnen uitschrijven tot staken", zegt Kuin.