Steenmarter voor het eerst gespot in Noord: "Misschien heeft hij een lift van een auto gehad"

Een bijzondere vondst van ecologen Stijn Nollen, Atze van der Groot en Koen Wonders. Ze hebben de steenmarter nu ook in Noord vastgelegd. Het kleine roofdier is wel vaker gezien in de stad, maar nog niet eerder in Noord. "Ze zwemmen niet, dus we vragen ons af: hoe is die daar gekomen?"

"Het IJ is eigenlijk een barrière geweest waardoor die nooit in Noord is gezien", vertelt Nollen. Samen met Van der Groot en Wonders hing hij speciale camera's op in Noord. "We zijn heel erg verrast, zeker omdat ik tegen Atze zei dat het echt niet kon." Maar Van der Groot had goede hoop: "Je weet nooit helemaal zeker wat er allemaal wel en niet leeft, dus ik zei dat we het niet konden uitsluiten. De eerste camera die we checkten, daar stond die op", lacht hij.

De jongens zijn enthousiast over hun primeur. "Dat filmpje is supermooi, vooral die dat hij speelt met een muis." Nollen doet de steenmarter na. "En dat hij zo 'kegelend' voor de camera komt kijken. Prachtig."

Hoe dan?

De twee ecologen hebben verschillende theorieën over hoe de marter in Noord is gekomen. Dat de marter via, zeg maar, Noord-Holland is gekomen, is onwaarschijnlijk, omdat de steenmarter daar acht jaar geleden voor het laatst is gezien.

Logischer is dus een andere route via het IJ. "Je hebt de Oranjesluizen", zegt Nollen, "of de IJtunnel." Van der Groot haakt daarop in: "Met corona was het rustig, dus misschien is die toen door de tunnel gekropen zonder overreden te zijn." Wat ook een optie is, is dat het beestje mee is gelift met een auto. "Ze kruipen graag onder motorkappen, dus misschien is hij meegereden over het IJ", zegt Van der Groot. Nollen lacht: "Dan heeft iemand zonder het te weten een marter onder zijn motorkap vervoerd."

Dat de marter in Amsterdam is, bevestigt dat de natuur in de stad het goed doet. Nollen: "Er zijn dus voldoende rustplekken in de stad zijn ontwikkeld en er is voldoende voedsel voor ze."

Duitse auto's

Toch is waarschijnlijk niet iedereen blij als de marter zich meer en meer gaat voortplanten in de buurt. Marters vinden zolders en spouwmuren namelijk fijne nestelplekjes. "Ze nemen hun prooi dan mee in de muur en dat kan op een gegeven moment gaan stinken", vertellen de ecologen. Daarnaast bijten ze soms de kabels onder de motorkappen kapot. Het gerucht gaat dat ze het vooral op Duitse auto's hebben gemunt. "Dat zou komen doordat er bij die auto's visolie is gebruikt in de kabels", zegt Nollen.