Eerste persconferentie van Alfred Schreuder bij Ajax: "Het is mooi om hier te zijn"

In het oosten van het land, het Overijsselse plaatsje De Lutte om precies te zijn, bereidt Ajax zich traditiegetrouw voor op het nieuwe seizoen. Grote verandering ten opzichte van vorig jaar is natuurlijk de coach. Geen Erik ten Hag meer, wel Alfred Schreuder. En die ging vrijdagmiddag tijdens zijn eerste persconferentie onder meer in op de keuzes die hij dit jaar moet gaan maken en zijn beslissing om niet verder te gaan met Winston Bogarde als assistent.

"Een prachtige omgeving hier in Twente, dus wat dat betreft hebben we niets te klagen", zei Schreuder vandaag. "Maar het is natuurlijk belangrijker dat je nu alle tijd hebt om de jongens te zien. "Bij Ajax verwachten meerdere spelers minuten te maken dit seizoen. Dat geldt voor de talenten, maar ook zeker voor de oudere spelers."

Schreuder is niet bang om grote namen te passeren. "Vorig jaar hebben Klaassen, Berghuis en Tagliafico ook op de bank gezeten. Het gaat om het team en niet om een speler. Dat zal ik altijd blijven benadrukken. Ajax moet een winnend team worden en blijven", aldus de trainer. "Maar het gaat om het team, nooit om één speler."

Prijzen

Ajax moet elk seizoen prijzen pakken, daar is ook Schreuder zich van bewust. De vraag wat hij wil veranderen ten opzichte van vorig seizoen vindt hij lastig. "Dat is moeilijk, maar als je naar prijzen kijkt wil je de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker natuurlijk winnen. De spelers hebben voetballend goede dingen laten zien, dus we zullen niet veel veranderen."

Koffieclub

En ook ging het nog even over de favoriete spot van Erik ten Hag in de stad. Die vertelde op zijn laatste persconferentie als Ajax-coach aan AT5 dat hij kind aan huis was bij een koffietentje aan het Gelderlandplein. De mannen die het daar nu zonder Ten Hag moeten doen lieten al weten dat Schreuder van harte welkom is om dat lege plekje op te vullen. De nieuwe coach had vandaag goed nieuws voor hen: "Daar zal ik ongetwijfeld een keer naartoe gaan."

Ajax speelt morgen om 13.00 uur een oefenwedstrijd tegen Paderborn. Ook daar zal AT5 aanwezig zijn.