Eerste training onder Schreuder bij Ajax: veel jonkies en terugkeer Magallán

Naast Alfred Schreuder stond ook Matthias Kaltenbach voor de eerste keer op het veld. De Duitser is aangesteld als assistent en neemt de plek in van Winston Bogarde, zijn contract werd niet verlengd. Michael Reiziger, de andere assistent, blijft wel bij de nieuwe trainersstaf.

Terugkeer van Magallán en Pieri

En dan een paar opvallende spelers. De internationals zijn nog met vakantie, maar Mohammed Ihattaren was er wel en hij heeft deze zomer duidelijk niet heeft stilgezeten. Fit en vol enthousiasme was hij aanwezig op de training. En wat bijna een traditie aan het worden is: de terugkeer van Magallán. Na een huurperiode bij Anderlecht is hij weer in Amsterdam. In 2019 kocht Ajax hem voor 9 miljoen euro van Boca Juniors. Tot nu toe kwam hij in 7 officiële duels uit voor Ajax. Eerder werd hij verhuurd aan het Italiaanse Crotone en het Spaanse Alavés. Ook was Kik Pierie er weer na zijn uitleenperiode bij FC Twente.

Voorbereiding

Ajax traint nog enkele dagen in eigen huis, voor het tussen 27 juni en 3 juli het traditionele trainingskamp in De Lutte belegt. Daar speelt de ploeg twee oefenwedstrijden tegen SV Meppen en SC Paderborn. AT5 is ook aanwezig tijdens dit trainingskamp. Later in juli gaat Ajax nog een keer op trainingskamp in Oostenrijk. Alfred Schreuder maakt op 30 juli officieel zijn debuut als hoofdtrainer van Ajax. Dan spelen de Amsterdammers in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.